Aduanas incautó más de $3.000.000 en mercadería de contrabando en Vichadero

Fueron incautados por Aduanas más de $3.000.000 en mercadería de contrabando en Vichadero , en un operativo que constó de inspeccionar cinco comercios.

Además de alimentos, también encontraron mercadería de construcción, electrodomésticos, bebidas, todo ingresado al país como contrabando.

Trabajó también personal de Barrera Sanitaria del Ministerio de Ganadería, y en los lugares había carnes, frutas, embutidos.

Seguí leyendo Interior presentó plan de seguridad para "detectar, disuadir y controlar" delito en zonas con más registros

“Se incautaron 144 latas de energizantes, 2.432 latas de cerveza, 1.921 litros de refrescos, 599 botellas de bebidas alcohólicas, 347 aceites comestibles de 900 ml, 322 pares de calzados, 1.345 kilos de arroz, 808 kilos de azúcar, 638 Litros de leche, 170 kilos de sal, 343 kilos de yerba, 5.100 kilos de bínda y 1.800 unidades de huevos”, detalla el parte.

Entre los electrodomésticos había heladeras, cocinas, cocinas criollas, microondas y colchones.