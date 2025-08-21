RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPARTAMENTO DE RIVERA

Aduanas incautó más de $3.000.000 en mercadería de contrabando en Vichadero

Heladeras, cocinas, colchones, comida, materiales de construcción y varios productos cárnicos, embutidos, fueron encontrados en allanamientos a cinco comercios.

incautacion-contrabando-vichadero
incautacion-vichadero-2

Fueron incautados por Aduanas más de $3.000.000 en mercadería de contrabando en Vichadero, en un operativo que constó de inspeccionar cinco comercios.

Además de alimentos, también encontraron mercadería de construcción, electrodomésticos, bebidas, todo ingresado al país como contrabando.

Trabajó también personal de Barrera Sanitaria del Ministerio de Ganadería, y en los lugares había carnes, frutas, embutidos.

interior presento plan de seguridad para detectar, disuadir y controlar delito en zonas con mas registros
Seguí leyendo

Interior presentó plan de seguridad para "detectar, disuadir y controlar" delito en zonas con más registros

“Se incautaron 144 latas de energizantes, 2.432 latas de cerveza, 1.921 litros de refrescos, 599 botellas de bebidas alcohólicas, 347 aceites comestibles de 900 ml, 322 pares de calzados, 1.345 kilos de arroz, 808 kilos de azúcar, 638 Litros de leche, 170 kilos de sal, 343 kilos de yerba, 5.100 kilos de bínda y 1.800 unidades de huevos”, detalla el parte.

Entre los electrodomésticos había heladeras, cocinas, cocinas criollas, microondas y colchones.

image

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario