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SALTO

Aduanas incautó 700.000 pesos en prendas de vestir y plantines de frutillas ocultos en dos vehículos

Los procedimientos fueron realizados en la madrugada del jueves en el área de controles del Puente Internacional de Salto Grande.

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Personal de Aduanas de Salto incautó dos vehículos, gran cantidad de prendas de vestir y plantines de frutillas en dos procedimientos realizados en el área de controles del Puente Internacional de Salto Grande.

En la madrugada del jueves, los aduaneros encontraron una gran cantidad de prendas de vestir ocultas en los paneles laterales, entre el chasis y los plásticos, de un auto Volkswagen Gol. Sus ocupantes fueron detenidos, y la mercadería y el vehículos incautados. Todo fue valuado en 271.365 pesos.

En otro procedimiento, los funcionarios encontraron plantines de frutillas ocultos en una camioneta Karry, modelo Q22. La mercadería no tenía documentación ni contaba con los controles fitosanitarios correspondientes. El valor estimado es de 407.000 pesos.

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