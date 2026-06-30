Incautaron cargamento de 50 cajas de champagne de contrabando en una camioneta; una argentina fue imputada

Dos mujeres argentinas fueron detenidas y una de ellas fue imputada por contrabando tras un operativo policial en la ruta 30 en Artigas, en el que se incautaron 50 cajas de champagne, ingresadas ilegalmente al país.

Personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Artigas interceptó, en jurisdicción de la seccional 5ª, una camioneta que circulaba con destino a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Al inspeccionar el vehículos, los efectivos encontraron el cargamento de bebidas alcohólicas del que las mujeres carecían de justificativos legales que acreditaran su adquisición o ingreso legal al país.

Aduanas valoró la mercadería incautada en 1,8 millones de pesos, mientras que el vehículo fue tasado en 2,2 millones de pesos. El total fue valuado en 4 millones de pesos.

Ambas detenidas declararon ante la Fiscalía, que dispuso el cese de detención para una de ellas y la otra fue imputada por un delito de contrabando, disponiendo medidas cautelares por 60 días.

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