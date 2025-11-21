RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROVENIENTES DE CHINA

Aduanas incautó 3.156 muñecas en presunta infracción por un valor superior a USD 90.000

La mercadería se encontraba en contenedores provenientes de China. Las muñecas estaban en sus empaques correspondientes, simulando ser de la marca Barbie.

Aduanas

Aduanas

La Administración de Aduana de Montevideo con apoyo del Departamento de Cargas Ilícitas incautó 3.156 muñecas en presunta infracción por un valor superior a los USD 90.000.

La mercadería se encontraba en un contenedor proveniente de China con una carga declarada de 245 bultos que había sido clasificado en canal rojo. Se trataba de seis cajas con 960 muñecas con sus empaques correspondientes, de marcas “FINE HOLIDAY” y “LOVELY GIRL”, que estarían simulando ser de las marcas “Barbie”.

La primera incautación tuvo lugar el 7 de noviembre y la segunda el 11 en un control de rutina a dos contenedores, también proveniente de China, el primero con 235 bultos declarados y el segundo con 271 según el DUA .

incautaron 100.000 cigarrillos en camion de encomiendas en el que habian hallado contrabando por $3 millones
Seguí leyendo

Incautaron 100.000 cigarrillos en camión de encomiendas en el que habían hallado contrabando por $3 millones

Durante la verificación del primer contenedor se constató la presencia de cinco cajas conteniendo 1.020 muñecas de las marcas “MY STYLE” y “CHARM GIRLS”, mientras que en el segundo se encontraron 11 cajas conteniendo 1.176 muñecas de las marcas “FASHION GIRL” y “MY STYLE. En todos los casos las mercaderías presuntamente simulaban ser de las marcas “Barbie”.

El valor total de lo incautado asciende a USD 93.743.

Temas de la nota

Lo más visto

video
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre video
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios
LOTERIAS Y QUINIELAS

Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

Dejá tu comentario