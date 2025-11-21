Aduanas incautó 3.156 muñecas en presunta infracción por un valor superior a USD 90.000

La Administración de Aduana de Montevideo con apoyo del Departamento de Cargas Ilícitas incautó 3.156 muñecas en presunta infracción por un valor superior a los USD 90.000.

La mercadería se encontraba en un contenedor proveniente de China con una carga declarada de 245 bultos que había sido clasificado en canal rojo. Se trataba de seis cajas con 960 muñecas con sus empaques correspondientes, de marcas “FINE HOLIDAY” y “LOVELY GIRL”, que estarían simulando ser de las marcas “Barbie”.

La primera incautación tuvo lugar el 7 de noviembre y la segunda el 11 en un control de rutina a dos contenedores, también proveniente de China, el primero con 235 bultos declarados y el segundo con 271 según el DUA .

Durante la verificación del primer contenedor se constató la presencia de cinco cajas conteniendo 1.020 muñecas de las marcas “MY STYLE” y “CHARM GIRLS”, mientras que en el segundo se encontraron 11 cajas conteniendo 1.176 muñecas de las marcas “FASHION GIRL” y “MY STYLE. En todos los casos las mercaderías presuntamente simulaban ser de las marcas “Barbie”.

El valor total de lo incautado asciende a USD 93.743.