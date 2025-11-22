Aumenta la temperatura desde este sábado durante el día pero las noches siguen frescas: el pronóstico

Este sábado 22 de noviembre comenzó frío a fresco en las primeras horas, con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste de Uruguay.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde se mantendrá templada a cálida, con cielo ligeramente nublado. Advirtió que en la noche las temperaturas bajarán y estará fresco.

Dependiendo de la zona del país, la temperatura mínima oscila este sábado entre 10 °C y 14 °C; en tanto, la máxima, entre 24 °C y 29 °C, señaló Cisneros.

No hay pronóstico de lluvias en los próximos días. Mirá el detalle de las temperaturas en todo el país, por zonas. NORTE: MÁX.: 29 ºC

MIN.: 12 ºC SUR: MÁX: 27 ºC

MIN.: 10 °C ESTE: MÁX.: 26 °C

MIN.: 10 °C OESTE: MÁX.: 28 °C

MIN.: 10 ºC ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 24 °C

MIN.: 14 °C

