RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pronóstico de nubel cisneros

Aumenta la temperatura desde este sábado durante el día pero las noches siguen frescas: el pronóstico

La jornada comenzó fría a fresca, pero en la tarde el tiempo será templado a cálido. Mirá el detalle.

SOLEADO EN EL CAMPO.jpeg
SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Este sábado 22 de noviembre comenzó frío a fresco en las primeras horas, con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste de Uruguay.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde se mantendrá templada a cálida, con cielo ligeramente nublado. Advirtió que en la noche las temperaturas bajarán y estará fresco.

Dependiendo de la zona del país, la temperatura mínima oscila este sábado entre 10 °C y 14 °C; en tanto, la máxima, entre 24 °C y 29 °C, señaló Cisneros.

viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de nubel cisneros para el fin de semana
Seguí leyendo

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana

No hay pronóstico de lluvias en los próximos días.

Mirá el detalle de las temperaturas en todo el país, por zonas.

NORTE:

MÁX.: 29 ºC
MIN.: 12 ºC

SUR:

MÁX: 27 ºC
MIN.: 10 °C

ESTE:

MÁX.: 26 °C
MIN.: 10 °C

OESTE:

MÁX.: 28 °C
MIN.: 10 ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 24 °C
MIN.: 14 °C

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
SUBASTA DE JND

Remataron en 343.000 dólares los nueve autos de alta gama incautados al narcotráfico

Te puede interesar

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.
Favio Freire

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Este sábado

Arrestaron a Bolsonaro por intentar romper su tobillera y el juez pidió enviarlo a la cárcel por riesgo de fuga

Dejá tu comentario