Este sábado 22 de noviembre comenzó frío a fresco en las primeras horas, con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste de Uruguay.
Aumenta la temperatura desde este sábado durante el día pero las noches siguen frescas: el pronóstico
La jornada comenzó fría a fresca, pero en la tarde el tiempo será templado a cálido. Mirá el detalle.
Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde se mantendrá templada a cálida, con cielo ligeramente nublado. Advirtió que en la noche las temperaturas bajarán y estará fresco.
Dependiendo de la zona del país, la temperatura mínima oscila este sábado entre 10 °C y 14 °C; en tanto, la máxima, entre 24 °C y 29 °C, señaló Cisneros.
No hay pronóstico de lluvias en los próximos días.
Mirá el detalle de las temperaturas en todo el país, por zonas.
NORTE:
MÁX.: 29 ºC
MIN.: 12 ºC
SUR:
MÁX: 27 ºC
MIN.: 10 °C
ESTE:
MÁX.: 26 °C
MIN.: 10 °C
OESTE:
MÁX.: 28 °C
MIN.: 10 ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MIN.: 14 °C
