HAY DOS DETENIDOS

Megaoperativo binacional de Aduanas y Policía de Brasil permitió incautar cigarrillos por 10 millones de pesos

Aduaneros y policías desplegaron procedimientos coordinados en rutas nacionales de ambos países para interceptar una camioneta que pretendía ingresar a Uruguay con contrabando. También se allanó una chacra de acopio y distribución en la zona limítrofe.

aduana-policia-brasil-cigarrillos

La Aduana de Uruguay y la Policía de Brasil realizaron un megaoperativo binacional para desarticular una organizaciones internacional dedicada al contrabando de cigarrillos. En el marco de la Operación Tala, se incautaron 629.000 cigarrillos por un monto de 10 millones de pesos.

Aduaneros uruguayos y policías brasileños desplegaron este martes de mañana procedimientos coordinados en rutas nacionales de ambos países para interceptar una camioneta que pretendía ingresar a Uruguay cargada con 469.000 unidades de cigarrillos marca Gift. Fue detenido un hombre con antecedentes penales.

Mientras tanto, policías brasileños allanaron una chacra ubicada en el límite con Uruguay, donde funcionaba una base de acopio y distribución de mercadería ilícita. Fue detenido un uruguayo como responsable del predio y se incautó una camioneta, 160.000 unidades de cigarrillos marca Gift y 19 cajas de agrotóxicos, destinadas a ser comercializadas ilegalmente en Brasil.

