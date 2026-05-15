Personal de Aduanas y de la Policía incautó este viernes 360.000 cigarrillos de las marcas Gift y Coronado a bordo de un furgón, matriculado en Uruguay, que se accidentó en la Costanera Norte de la ciudad de Salto.
Más de $4 millones incautaron Aduanas y la Policía en cigarrillos de contrabando en furgón accidentado en Salto
Además, se encontraron más cigarrillos, prendas de vestir, accesorios, calzado deportivo, una máquina y repuestos abandonados en empresas de transporte interdepartamental.
La Fiscalía y la Justicia dispusieron la incautación de la mercadería, valorada en más de 4 millones de pesos.
También en Salto, funcionarios de la aduana móvil incautaron 2.200 cigarrillos marca Gift y 117 prendas de vestir por unos 137.000 pesos declarados en abandono en una empresa de transportes interdepartamental.
Incautan en Florida 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta valuados en más de $ 2 millones
En la Terminal de Ómnibus de Salto, en otra empresa interdepartamental, los aduaneros hallaron 300 gorros con visera, 15 pares de calzados deportivos, una máquina descarbonizadora para vehículos y repuestos varios, también declarados en abandono. El valor de la mercadería fue estimado en 261.000 pesos.
En Rivera, en un control vehicular de Aduanas y Policía Caminera en la ruta 30, los funcionarios detuvieron a un auto, con matrícula brasileña, que en su interior tenía 1.468 prendas de vestir y conjuntos de ropa interior en infracción aduanera. La Fiscalía y la Justicia dispusieron la incautación de la mercadería por 1.660.000 pesos.
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