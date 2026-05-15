Más de $4 millones incautaron Aduanas y la Policía en cigarrillos de contrabando en furgón accidentado en Salto

Personal de Aduanas y de la Policía incautó este viernes 360.000 cigarrillos de las marcas Gift y Coronado a bordo de un furgón, matriculado en Uruguay, que se accidentó en la Costanera Norte de la ciudad de Salto.

La Fiscalía y la Justicia dispusieron la incautación de la mercadería, valorada en más de 4 millones de pesos.

También en Salto, funcionarios de la aduana móvil incautaron 2.200 cigarrillos marca Gift y 117 prendas de vestir por unos 137.000 pesos declarados en abandono en una empresa de transportes interdepartamental.

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contrabando-salto-ropa-cigarros Foto: Dirección Nacional de Aduanas

En la Terminal de Ómnibus de Salto, en otra empresa interdepartamental, los aduaneros hallaron 300 gorros con visera, 15 pares de calzados deportivos, una máquina descarbonizadora para vehículos y repuestos varios, también declarados en abandono. El valor de la mercadería fue estimado en 261.000 pesos.

contrabando-agencia-salto-aduanas Foto: Dirección Nacional de Aduanas

En Rivera, en un control vehicular de Aduanas y Policía Caminera en la ruta 30, los funcionarios detuvieron a un auto, con matrícula brasileña, que en su interior tenía 1.468 prendas de vestir y conjuntos de ropa interior en infracción aduanera. La Fiscalía y la Justicia dispusieron la incautación de la mercadería por 1.660.000 pesos.

contrabando-auto-brasileño-rivera Foto: Dirección Nacional de Aduanas