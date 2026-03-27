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"Todo solucionado", dijo presidente del Inisa

Fue desactivado el motín con toma de rehenes en el Inisa y los jóvenes que escaparon fueron recapturados

Durante la pasada madrugada la Policía logró desactivar el motín con toma de rehenes en el local del Inisa de Bulevar Artigas. Los funcionarios fueron liberados.

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Foto: Subrayado. 

Foto: Subrayado.

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El jueves de noche se produjo un motín en el local del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré, (el segundo en 15 días) con cinco funcionarios tomados como rehenes y tres jóvenes allí recluidos que escaparon por los techos pero fueron recapturados rápidamente tras la intervención policial.

Luego, tras varias horas de negociación, en la madrugada de este viernes se logró desactivar el motín y los cinco funcionarios fueron liberados sin sufrir lesiones, según se informó en el lugar.

"Todo solucionado", dijo presidente del Inisa Jaime Saavedra a Subrayado este viernes de mañana.

Foto: Subrayado. 
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El incidente comenzó cuando al menos ocho internos lograron tomar las llaves y se amotinaron en una zona del centro de reclusión, con los cinco funcionarios como rehenes.

Tras el llamado de emergencia a la Policía, los efectivos llegaron al lugar (a media cuadra hay una comisaría), y detuvieron a tres internos que intentaban escapar por los techos.

En el lugar se hizo presente personal de la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana, el presidente del Inisa Jaime Saavedra y dirigentes del sindicato de funcionarios.

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Foto: Subrayado.

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