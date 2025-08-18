Baile clandestino termina a los tiros y con un adolescente baleado en Durazno

Un adolescente de 17 años fue baleado en la cadera, sobre las tres de la madrugada de este sábado, cuando se encontraba en un baile clandestino, en la ciudad de Durazno . Una persona llamó al 911 pidiendo asistencia en las calles Manuel Oribe esquina Galarza, por un menor herido.

Cuando los policías llegaron al lugar trasladaron al adolescente al hospital local, donde quedó internado, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La Policía constató que el lugar donde se realizaba el baile no tenía habilitación de ningún tipo, ni el local ni la actividad. Y que había cobro de entradas.

Hubo una pelea entre algunas de las personas que estaban allí y se escucharon varios disparos, señalaron testigos. En la escena trabajó la Policía Científica y la Fiscalía asumió la investigación del caso. Al momento no hay detenidos.

En el hospital donde fue ingresado el herido, también hubo desorden provocado por varios menores, señaló la Policía.