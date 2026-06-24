Adolescente abatido en el Borro: "En ningún momento se lo ve levantando el arma", dice abogada tras ver los videos policiales

Leticia Latorres es la abogada de la familia del adolescente abatido en el Borro la semana pasada. Este miércoles, tuvo una reunión en Fiscalía con Silvia Naupp, quien lleva adelante la investigación. En la instancia, la defensa observó los videos de las cámaras corporales que llevaban los policías al momento del allanamiento del jueves .

“En ningún momento se lo ve levantando el arma”, afirmó Latorres, en diálogo con Subrayado. “Yo vi los videos y puedo decir que no dejan lugar a dudas”, dijo.

Agregó que el policía no dio la voz de alto antes de disparar, y que fueron cinco impactos "corroborables" en el cuerpo del menor. Los análisis forenses permitirán conocer si hubo un sexto.

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“Es extremadamente rápido todo lo que sucede. A los 2 segundos, literal, se realizan los disparos. El policía no da voz de alto. Dispara y posteriormente dice ‘policía, soltá’ cuando el menor ya está en el piso”, dijo la abogada.

Sobre la actuación del adolescente, señaló: “En ningún momento se lo ve que levanta el arma, sí llevaba un arma en su mano derecha. Él levanta el brazo izquierdo para movilizar un pantalón y el arma la tiene en la mano derecha. En la cámara se ve todo el discurrir de la situación”.

Consultada sobre por qué el menor tenía un arma, la mujer respondió: “Lo que me expresa la familia es que habían tenido un atentado hace uno o dos años, donde le había disparado otra arma al hermano. Que tenía esa arma para protección”.

Latorres opinó que “el dispositivo policial no se realizó siguiendo las reglas establecidas, no se tomó ninguna previsión para poder atrapar a este muchacho sin que fuera él perdiendo la vida”.

“Yo vi los videos y puedo decir que no dejan lugar a dudas. Se ve lo que ve el policía, es la cámara del policía”, insistió.

Investigación

La Fiscalía de Homicidios de 4.° turno avanza en la investigación sobre el allanamiento en el barrio Borro que terminó con un adolescente de 16 años abatido por un policía. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia.

La fiscal Naupp pidió la semana pasada que el jefe del operativo, los policías y los testigos declaren, que se releven las imágenes de las cámaras corporales de los efectivos, las fijas del Ministerio del Interior y de particulares que haya en la zona. También solicitó que se analicen los residuos de pólvora en el cuerpo del adolescente y de los efectivos, y que se aplique el protocolo de desarme para los policías que participaron del allanamiento.

La familia sostiene que el adolescente no le apuntó al efectivo. Sin embargo, la versión oficial indica que sí y que se le incautó una pistola de calibre 9 milímetros, modificada para tener mayor poder de fuego, y con la numeración limada.

Según la información oficial, el policía disparó cuatro veces. El menor fue llevado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde se constató su muerte. Según el nuevo jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, “todo lo actuado se ajustó a protocolo” y espera que la Justicia falle. Ahora la Justicia va a evaluar si todo eso se ajusta a derecho”, sostuvo.