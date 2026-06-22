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ocurrió en abril

Condenaron a un adolescente de 16 años que agredió a una docente de UTU en Montevideo

El adolescente debe cumplir con la condena de libertad asistida por seis meses, tras ser investigado el hecho por Policía y Fiscalía.

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Un adolescente de 16 años fue condenado a tener libertad asistida por seis meses por agredir a trabajadores de la educación.

El pasado 20 de abril, el adolescente agredió a una docente en una Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) en Montevideo.

Tras la denuncia correspondiente, el incidente fue investigado por la Policía y Fiscalía.

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En aquel momento, funcionarios de la enseñanza denunciaron problemas de violencia recurrentes y reclamaron por más recursos para atender situaciones complejas dentro de los centros educativos.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, Fiscalía de Adolescentes obtuvo finalmente una sentencia de condena responsabilizando, en calidad de autor, al adolescente involucrado. Se le tipificó una infracción grave. Concretamente un delito de agresión a trabajadores de la educación.

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