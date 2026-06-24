"La decisión está tomada", dijo Orsi sobre los vehículos del Ejército para patrullar barrios, "no es un tema de imagen"

“La decisión está tomada”, dijo este miércoles al mediodía el presidente Orsi cuando fue consultado en Treinta y Tres sobre los vehículos del Ejército que se destinarán al patrullaje policial en los barrios más violentos y con más alto índice de criminalidad.

El mandatario agregó que el próximo viernes, en el Consejo de Ministros, “se terminarán de definir” los detalles de esta medida que acordó con el ministro del Interior Carlos Negro, con la ministra de Defensa Sandra Lazo, y con el de Economía Gabriel Oddone porque requiere de recursos para pagar de forma extra a los soldados que manejen esos vehículos.

Consultado sobre la opinión contraria del ministro de Trabajo Juan Castillo, expresada este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10, Orsi respondió: “No es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver. Lo que cada uno piensa lo profundizaremos el viernes”.

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Castillo dijo que "para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".

Combustibles y Rendición de Cuentas

El presidente Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre el reclamo de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para que en julio baje al menos 15% el precio del gasoil.

Orsi dijo que “el valor de los combustibles no es solo un tema de Uruguay”, y que “no hay miras de que haya paz definitiva” en la guerra de Oriente Medio, que impulsó al alza el precio internacional de petróleo.

“Como país tomador de precio tenemos que hacer todos los esfuerzos para recargar lo menos posible”, dijo el presidente, y destacó que Ancap “amortigua” el incremento.

Sobre el reclamo de los productores, comentó: “A algunos productores les afecta más que otros”, y reconoció que “es complejo” tanto para “productores, transportistas y la población en general”.

ORSI TREINTA Y TRES

A Orsi también se le preguntó por la Rendición de Cuentas y el reclamo de los sindicatos de la educación por más presupuesto para la enseñanza

Dijo que el viernes en el Consejo de Ministros se “terminará de afinar” el proyecto de ley con la redistribución de recursos dentro del presupuesto nacional, y recordó que la prioridad es pobreza infantil, situación de calle y seguridad, pero agregó: “No quiere decir que no podamos encontrar algún recurso más para otra área”.

“Hay áreas que priorizamos desde que asumimos. Pobreza infantil sigue siendo en mi caso la obsesión”, apuntó.