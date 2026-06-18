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Investigación

La Policía abatió a un adolescente de 16 años durante un allanamiento en el Borro; hubo incidentes con familiares

Hay versiones encontradas sobre lo ocurrido. Tras el procedimiento se generaron disturbios entre los policías y familiares del abatido y vecinos.

Foto: Subrayado.

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Personal de Inteligencia de la Policía hizo un allanamiento en la mañana de este jueves en el barrio Borro y, tras escucharse disparos, un adolescente de 16 años resultó herido. Si bien fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, no sobrevivió.

Hay versiones encontradas sobre lo ocurrido: la información policial señala que cuando los efectivos ingresaron a la casa, el menor le apuntó a un policía, quien le disparó con su arma de reglamento cuatro veces; mientras que familiares aseguraron que la víctima estaba en su cama y dormía cuando el policía le disparó.

En la escena fue incautada un arma de fuego y cargadores, la utilizada para apuntarle al policía, según supo Subrayado.

Foto: Subrayado. Padre del adolescente abatido.
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"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzados porque están de vivos", dice padre del abatido en Borro
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El allanamiento fue en una casa de Horacio García Lagos esquina Jose Martirene. Tras el procedimiento se generaron disturbios entre los policías y vecinos. La Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) disparó con balas de goma para intentar disuadir el conflicto.

Lo que comunicó Interior

En el mediodía, el Ministerio del Interior comunicó que el allanamiento se realizó en el marco de “una serie de actuaciones vinculadas a hechos de disparos de arma de fuego registrados en el barrio”. “Las actuaciones fueron resultado de tareas de información, análisis e inteligencia policial, incluyendo el procesamiento de datos obtenidos mediante el sistema Shotspotter, donde se identificaron cuatro viviendas de interés para la causa”, sostuvo.

Respecto al hecho, indicó: “Durante el procedimiento, al ingresar a una de las viviendas, los efectivos se encontraron con un hombre que portaba un arma de fuego y que, según las actuaciones preliminares, la esgrimió en dirección a los policías. Ante esta situación, un efectivo efectuó disparos con su arma de reglamento. El adolescente de 16 años fue trasladado de inmediato por personal policial a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento”.

Indicó que “en el lugar se incautó el arma que portaba el fallecido, tratándose de una pistola Glock 19 con numeración limada y modificada, con cargador extendido y dos armas más en la misma vivienda”.

El Ministerio del Interior informó a Subrayado que el procedimiento quedó registrado por las cámaras corporales utilizadas por los policías y que esas imágenes ya fueron enviadas a la Fiscalía. La cartera sostuvo que el arma incautada al adolescente era una Glock modificada para aumentar su capacidad de disparos.

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Familiares piden justicia

El padre del menor dijo ante la prensa que escuchó unos cinco disparos y luego vio cómo los policías trasladaban a su hijo en un patrullero. Según su relato, el adolescente se asustó al ingreso de los efectivos y salió hacia el fondo de la vivienda. Consultado sobre el arma incautada, respondió que "la pistola sería de él" y agregó que en el barrio "tienen que andar calzados porque están de vivos".

Un familiar del abatido —que prefirió mantener su anonimato— dijo a Subrayado que los policías “ingresaron a la propiedad sin presentar orden de allanamiento, efectuaron más de 15 disparos habiendo una menor de 11 años, una bebé de 3 años, una señora adulta de 81 años y el menor al que le quitaron la vida”. “Se la arrebataron porque estaba acostado en ropa interior, durmiendo en la cama de él. Le efectuaron 15 disparos, quitándole la vida. Dijeron que un policía estaba herido y era mentira, la persona herida era el menor de 16 años”, agregó el hombre.

Y añadió: “(Los policías) no dieron ninguna información. Fuimos a (la policlínica de) Capitán Tula para saber, porque ellos no daban ninguna información. Nos dijeron que el menor ya había ingresado muerto, lo tenían muerto en la camioneta. Era un menor de 16 años, familiar de nosotros, era bien, lo quería todo el barrio. Estudiaba en la UTU”.

“Hoy no sabés quién te quita la vida, si un policía o un ladrón. Queremos que se haga justicia porque matan a un policía y se resuelve todo en un día, pero matan a un ser humano como nosotros y queda por eso. Ahora van a decir que era un delincuente, que presenten (pruebas). El botija no tenía ningún antecedente, no tiene nada. No robaba, no lastimaba gente, no andaba haciendo daño ninguno, lo quería todo el barrio. ¿Por qué lo mataron? Que se haga justicia”, expresó.

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Investigación por disparos

Interior agregó que por la investigación de disparos hay dos personas detenidas y fueron incautadas cinco armas, cinco cargadores (tres con capacidad para 15 disparos, otros dos extendidos para 30 y un tercero para 50) y droga.

Tras el allanamiento se produjeron incidentes entre vecinos y la Policía. Hubo pedradas, corridas y los efectivos utilizaron balas de goma para dispersar. Más tarde, la Policía se retiró del lugar para evitar enfrentamientos mayores.

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En paralelo, la investigación por las balaceras en el barrio dejó dos detenidos y la incautación de cinco armas, cargadores y droga. El caso por los disparos es investigada por la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, mientras que la investigación por la muerte del adolescente quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios.

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