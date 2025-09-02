Adolescente de 17 años imputado por atropellar y arrastrar varios metros a un policía durante control vehicular

Un adolescente de 17 años fue imputado por atropellar y arrastrar varios metros a un policía del PADO en la ciudad de Las Piedras durante un procedimiento de control vehicular.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024. El adolescente iba en moto sin casco cuando a la altura de avenida del Parque y avenida Artigas embistió al efectivo, lo arrastró y se resistió al arresto, hasta que fue reducido y detenido.

Tras ser derivado ante la Justicia, se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de una infracción grave tipificada como delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de lesiones personales. Deberá cumplir una medida socio educativa por 4 meses, informó la Policía de Canelones.

