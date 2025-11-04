RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL CRIMEN OCURRIÓ EL 30 DE OCTUBRE

Adolescente de 16 años al Inisa por el homicidio de un hombre de 27 años en Durazno

La Policía presume que el joven le disparó a la víctima tras una discusión. Fue detenido en un allanamiento.

HOMICIDIO-EN-DURAZNO-ADOLESCENTE-IMPLICADO

La detención del adolescente fue tras cuatro allanamientos simultáneos, en distintos barrios de la ciudad. El jefe de Policía de Durazno, Gabriel Lima, informó que la investigación permitió identificar al autor, "que si bien no tiene anotaciones judiciales, tiene indagatorias policiales varias".

"El hecho se suscitó a raíz de una discusión del momento, no está relacionado al conflicto criminal, ni en el transcurso de otro delito", indicó Lima. El adolescente terminó disparando en el tórax a la víctima.

Tras audiencia judicial, fue imputado el adolescente por una infracción gravísima, de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor y fue internado en el Inisa, donde aguarda el juicio.

