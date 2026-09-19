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herido de bala

Un adolescente de 13 años recibió dos disparos mientras caminaba por el barrio Marconi

El adolescente recibió un balazo en una pierna y otro en un brazo. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula.

 Adolescente atacado a tiros en Marconi.

Foto: Subrayado. Adolescente atacado a tiros en Marconi.

Foto: Subrayado. Adolescente atacado a tiros en Marconi.

Un adolescente de 13 años fue herido de dos disparos este sábado de tarde mientras caminaba por el barrio Marconi, en la zona de Guarapirú y Burgueño.

El adolescente fue asistido en la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde está siendo asistido. Presenta una herida de bala en una pierna y otra en un brazo y se encuentra fuera de peligro.

Según declaró, fue atacado a tiros en la zona de Guarapirú y Burgueño. Por el momento no está establecido si el adolescente era el objetivo de los disparos.

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Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y la Guardia Republicana trabajó en el lugar. Los investigadores incautaron una decena de casquillos, supo Subrayado.

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