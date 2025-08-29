RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Adolescente de 15 años fue apuñalado en el abdomen, en el barrio Aguada

El joven fue herido en el marco de incidentes con alumnos de otro liceo, según información primaria. Fue estabilizado.

Imagen de archivo del liceo 17.&nbsp;

Imagen de archivo del liceo 17. 

El joven fue trasladado al Hospital Español y fue estabilizado.

De acuerdo a información primaria, el ataque se dio en el marco de incidente con alumnos de otro liceo.

En desarrollo.

