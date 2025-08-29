Un adolescente de 15 años fue apuñalado en el abdomen, cuando estaba cerca del Liceo 17.
Adolescente de 15 años fue apuñalado en el abdomen, en el barrio Aguada
El joven fue herido en el marco de incidentes con alumnos de otro liceo, según información primaria. Fue estabilizado.
El joven fue trasladado al Hospital Español y fue estabilizado.
De acuerdo a información primaria, el ataque se dio en el marco de incidente con alumnos de otro liceo.
Seguí leyendo
Un hombre murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea en el barrio 40 Semanas
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
NUBEL CISNEROS
Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?
NUEVO CASO EN UNA SEMANA
Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
un herido
Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
SETIEMBRE Y OCTUBRE
Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO
Dejá tu comentario