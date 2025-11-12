Adolescente de 14 años fue embestido por un auto tras bajar del ómnibus e intentar cruzar la ruta

Un adolescente de 14 años fue embestido el lunes de noche cuando bajó del ómnibus en el kilómetro 112 de la ruta 93, en Maldonado, e intentó cruzar la carretera.
El conductor de un auto no lo vio y lo atropelló. Según el informe de Policía Caminera, el menor sufrió politraumatismos y fue traslado de urgencia al Sanatorio Cantegril de Maldonado.
“El conductor del automóvil es un hombre de 43 años que resulta ileso, espirometría resultado cero”, detalla el informe oficial.
