Adeom se manifestó dentro de la Intendencia de Montevideo: reclama un convenio mejor y denuncia recortes

Luego de una asamblea, el sindicato municipal Adeom se movilizó hacia la Intendencia de Montevideo , realizó una manifestación en el segundo piso del edificio principal y su Ejecutivo le realizó los planteos al intendente interino, como también a la secretaria general.

"Podemos decir que la propuesta que se presentó por unanimidad del Consejo Ejecutivo, que habla en grandes rasgos de lo que es el convenio colectivo que entendemos que queremos llegar, que contempla el aumento real de salario, y hace referencia obviamente a una situación que estamos viviendo las y los trabajadores municipales, que es la de los recortes. Se aprobó por amplia mayoría y así se lo vinimos a trasladar al intendente", afirmó Sivlia Tejera, secretaria de Adeom Montevideo.

Las autoridades se comprometieron a evaluar los puntos planteados y seguir avanzando en la negociación colectiva.

"Nos genera como esa contradicción, que estamos discutiendo un convenio colectivo con una voluntad expresa por parte del intendente de tener aumento real de salario, en un contexto en el que estamos en recortes. Así se lo hicimos saber", explicó Tejera.

"Debería haber cierto ajuste también en los salarios de los asesores políticos y hasta del propio intendente", sostuvo.

El sindicato municipal realizará paro de 24 horas en el marco del paro nacional promovido por el PIT-CNT para el 29 de octubre.

ADEOM CANELONES

Por su parte, el sindicato de municipales de Canelones se declaró en preconflicto, tras una propuesta económica que consideraron "totalmente insuficiente".

"Se reciben propuestas tales como el incremento del 1 % de salario anual y descontar de ese mismo 1 % la equiparación de la doble tabla de sueldo que la propia Administración generó. Si bien se nos plantean algunos mínimos avances en otros puntos, como comenzar a ajustar por inflación la partida insalubre y aumentar a 40 años de servicio el pago de la escala en la antigüedad, también se pone nuevamente sobre la mesa la eliminación del decreto 55 ( amparo jubilatorio ) y nuevas formas de trabajo referido a los regímenes horarios", señala el comunicado que fue difundido este martes.

También se adhieren al paro de 24 horas del 29 de octubre.