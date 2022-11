Adeom propuso a la IMM tres medidas de seguridad tras agresiones a inspectores de tránsito

También piden mejorar el sistema de comunicación que utilizan, porque el sistema de radio actual no funciona en varias zonas de Montevideo, indicó. En el hecho del martes, los inspectores quisieron comunicarse en cuatro oportunidades con la central de la Intendencia y no pudieron, denunció.

“Y lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 171 del Código Penal, que habilita a la Intendencia como institución a poder realizar la denuncia por desacato a la autoridad. En este caso a los funcionarios del cuerpo inspectivo, que al día de hoy la Intendencia no lo aplica”, dijo sobre la tercera medida.

Ripoll también dijo que en un principio no estuvieron conformes con la actuación de la fiscal, porque esta planteaba que el inspector no volviera a incurrir en la misma conducta, las mismas medidas que contra el agresor. “Al aplazar al compañero implica que no puede hacer su trabajo, que no pueda realizar una multa”, explicó, pero agregó que esto cambió y que ahora fue citado a declarar el sábado en calidad de víctima.

En cuanto a la salud del funcionario agredido, está certificado, y además de las lesiones físicas atraviesa una “situación de angustia”.

El Congreso de Intendentes analizará propuestas de los inspectores de tránsito y trabajará en un documento con las acciones concretas.

Entre otros puntos, establecerán un protocolo de actuación para determinados operativos. También los elementos de seguridad a utilizar, como las cámaras, así como qué tipo de actuaciones corresponde para cada situación, cuántos inspectores desplegar en determinados casos y cuándo se requiere el apoyo de fuerza policial.

En ese sentido, el presidente del congreso, Guillermo López, dijo que ya varias intendencias implementan medidas de seguridad.