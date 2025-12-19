RECIBÍ EL NEWSLETTER

Adeom Canelones levantó conflicto por ajustes salariales: "Aspirábamos a muchísimo más", dijo presidente del gremio

Santiago Sartori dijo que con esto quedarán unos 1.600 trabajadores presupuestados. "Todo lo que se logró se lo arrancamos con lucha", destacó.

canelones-imc-adeom

Adeom Canelones luego de la asamblea realizada este viernes aceptó la propuesta de la intendencia canaria y levantó el conflicto.

El presidente del Sindicato de los Municipales Canarios, Santiago Sartori dijo que lo obtenido fue positivo para la recuperación de los salarios más bajos. Además, comentó que votaron un convenio colectivo a cinco años.

"Tenemos por escrito y van a pasarse a dos tandas de presupuestación, una en 2026, una en 2027, están los aumentos de los sueldos base, el que vemos muy beneficioso, el de los salarios más bajos con 9.5% de recuperación. Para arriba viene bajando, sigue en 6.5%", señaló.

Y agregó: "Si bien al venir arrastrando 15 años sin aumento real, nosotros aspirábamos a muchísimo más en materia salarial, es lo que se logró".

Sartori destacó que con esto quedarán unos 1.600 trabajadores presupuestados.

Consultado sobre la relación con la actual administración departamental con respecto a la negociación de los salarios, el sindicalista dijo: "No vamos a desconocer todas las cosas que denunciamos. Insistimos de que este artefacto, como lo dijimos en su momento, no mira hacia el lugar de los trabajadores. Todo lo que se logró se lo arrancamos con lucha".

