Adeom analizará en su Ejecutivo nueva propuesta de convenio colectivo: "Mejora lo que había sido la última", dijo Tejera

“La idea es evaluar en el Ejecutivo la propuesta verbal que nos hizo la Intendencia hoy", sostuvo este lunes la secretaria general de Adeom.

silvia-tejera-secretaria-generla-de-adeom-

Desde Adeom Montevideo saludan una nueva propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo por el nuevo convenio colectivo, esto después de una reunión a nivel tripartito con la participación del Ministerio de Trabajo. El próximo paso es llevar al Ejecutivo.

“La propuesta mejora lo que había sido la última propuesta recibida por la Intendencia, el 26 de noviembre”, indicó Silvia Tejera, secretaria general de Adeom.

“La idea es evaluar en el Ejecutivo la propuesta verbal que nos hizo la Intendencia hoy, firmar un preacuerdo en caso de que lleguemos al consenso, para posteriormente tener una asamblea general”, dijo Tejera.

Este lunes hubo un paro desde las 11:00 de la mañana hasta este martes, cuando retomaron las tareas con normalidad.

