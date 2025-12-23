Desde Adeom Montevideo saludan una nueva propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo por el nuevo convenio colectivo, esto después de una reunión a nivel tripartito con la participación del Ministerio de Trabajo. El próximo paso es llevar al Ejecutivo.
Adeom analizará en su Ejecutivo nueva propuesta de convenio colectivo: "Mejora lo que había sido la última", dijo Tejera
“La idea es evaluar en el Ejecutivo la propuesta verbal que nos hizo la Intendencia hoy", sostuvo este lunes la secretaria general de Adeom.
“La propuesta mejora lo que había sido la última propuesta recibida por la Intendencia, el 26 de noviembre”, indicó Silvia Tejera, secretaria general de Adeom.
“La idea es evaluar en el Ejecutivo la propuesta verbal que nos hizo la Intendencia hoy, firmar un preacuerdo en caso de que lleguemos al consenso, para posteriormente tener una asamblea general”, dijo Tejera.
Seguí leyendo
Intendencia de Canelones y Adeom firmaron convenio colectivo que asegura terrenos para viviendas sindicales
Este lunes hubo un paro desde las 11:00 de la mañana hasta este martes, cuando retomaron las tareas con normalidad.
Temas de la nota
Lo más visto
pronóstico
Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE
Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER
"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense
Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA
Dejá tu comentario