Ademu sobre desafiliación a Caggiani: "Hay que entenderlo como una incompatibilidad estar en un lugar y en otro"

La Asociación de Maestros del Uruguay ( Ademu ) realizó una conferencia de prensa este martes tras el levantamiento de la medida de paro que rigió durante tres días consecutivos y de las movilizaciones realizadas en Torre Ejecutiva y Codicen.

En lo que refiere a la desafiliación del presidente del Codicen , Pablo Caggiani , la secretaria general de Ademu, Paola López, dijo que cada vez que asume una administración y hay recambios, la organización transita por ese tipo de experiencias ya que compañeros que participaban del sindicato asumieron cargos públicos.

"Hay que entenderlo como una incompatibilidad estar en un lugar y en otro y hay cuestiones de mecanismos como suspensión, de presentar una renuncia temporal mientras uno está desarrollando el cargo político y no hay ninguna afectación en ese sentido".

Luego de las negociaciones con las autoridades, el servicio de portería quedó instalado el jueves en la Escuela N° 123 y quedará por el resto del año lectivo durante toda la jornada. Además, el Programa de Escuelas Disfrutables compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, acompañará a los alumnos y a toda la comunidad educativa. El último punto refiere a las garantías laborales para los maestros.

Paola López dijo que lo ocurrido en la Escuela N° 123 de Flor de Maroñas fue un hecho de violencia que nunca antes se había generado en una escuela pública en el que niños y sus familias resultaron lesionados. "El nivel de violencia fue atravesado también por las amenazas y claramente eso afectaba la condición de volver".

Y añadió: "Nos preocupa en el sentido que todas estas agresiones se dieron en el marco de ejercer nuestra función, nuestra tarea educativa en el lugar propio de trabajo".

López comentó que hubo compromisos de referentes del Ministerio del Interior que garantizaron el patrullaje, respuestas rápidas ante cualquier episodio y el acompañamiento necesario en este tipo de situaciones.