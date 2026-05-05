Productores uruguayos rechazan prácticas de competencia desleal en exportaciones de leche en polvo a Brasil

Ante la investigación iniciada por Brasil sobre las importaciones de leche en polvo desde Argentina y Uruguay, productores lecheros nacionales enviaron una carta al embajador norteño en el país.

La misiva, dirigida a Marcos Leal Raposo Lopes, dice: "las gremiales de productores lácteos del Uruguay se dirigen a usted a efectos de manifestar su profunda preocupación ante el avance de la investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones de leche en polvo desde Uruguay".

"Rechazamos enfáticamente la existencia de prácticas de dumping", y continúan: "los precios de exportación de la leche en polvo de nuestro país, no solo se alinean con las referencias internacionales de exportaciones de Nueva Zelanda, sino que siempre se ubican por encima de ellas lo que contradice la hipótesis de competencia desleal".

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Sobre el final de la misiva, señalan que "el carácter cooperativo predominante en la industria láctea uruguaya refuerza la inexistencia de prácticas de dumping, ya que los propios productores participan directamente en los resultados del negocio".

Los productores rechazaron la metodología aplicada en la investigación, la que señalan, podría no ajustarse a los criterios establecidos por la normativa internacional y que tampoco se fundamenta en evidencias afirmativas, objetivas y verificables.