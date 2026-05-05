Adolescente atropellada por un ómnibus que cruzó en rojo pasó a sala y se encuentra estable

La adolescente de 17 años que fue atropellada el jueves pasado por un ómnibus que cruzó con luz roja el semáforo de Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, en Flor de Maroñas, evoluciona favorablemente en su estado de salud.

Tras el siniestro de tránsito, ocurrido antes de la siete de la mañana del 30 de abril, la adolescente fue trasladada en grave estado a una mutualista. Este martes, la actualización médica de su estado de salud indica que pasó a piso y se encuentra en sala; está estable, según la información a la que accedió Subrayado .

El siniestro de tránsito grave ocurrió antes de las siete de la mañana del jueves pasado en el cruce de Camino Maldonado y Osvaldo Cruz. La filmación de una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se observa que el ómnibus cruzó el semáforo en rojo.

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El vehículo circulaba con pasaje por Camino Maldonado y chocó a la menor, que cruzaba con su madre a pocos metros de la esquina. Tras el choque, el conductor del ómnibus quedó en shock y varias personas quisieron golpearlo, por lo que comenzó a correr. Entre esas personas estaba el padre de la adolescente, que concurrió al lugar.

La madre de la adolescente resultó ilesa. El ómnibus de Coetc circulaba con destino a Peñarol (línea 405). Ninguno de los pasajeros resultó herido.