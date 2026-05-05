La adolescente de 17 años que fue atropellada el jueves pasado por un ómnibus que cruzó con luz roja el semáforo de Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, en Flor de Maroñas, evoluciona favorablemente en su estado de salud.
Adolescente atropellada por un ómnibus que cruzó en rojo pasó a sala y se encuentra estable
El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 30 de abril en Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, en Flor de Maroñas. Tras el choque, había sido derivada en grave estado a una mutualista.
Tras el siniestro de tránsito, ocurrido antes de la siete de la mañana del 30 de abril, la adolescente fue trasladada en grave estado a una mutualista. Este martes, la actualización médica de su estado de salud indica que pasó a piso y se encuentra en sala; está estable, según la información a la que accedió Subrayado.
SINIESTRO
El siniestro de tránsito grave ocurrió antes de las siete de la mañana del jueves pasado en el cruce de Camino Maldonado y Osvaldo Cruz. La filmación de una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se observa que el ómnibus cruzó el semáforo en rojo.
Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
El vehículo circulaba con pasaje por Camino Maldonado y chocó a la menor, que cruzaba con su madre a pocos metros de la esquina. Tras el choque, el conductor del ómnibus quedó en shock y varias personas quisieron golpearlo, por lo que comenzó a correr. Entre esas personas estaba el padre de la adolescente, que concurrió al lugar.
La madre de la adolescente resultó ilesa. El ómnibus de Coetc circulaba con destino a Peñarol (línea 405). Ninguno de los pasajeros resultó herido.
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