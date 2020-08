Acusan al expresidente de bolivia Evo Morales de tener sexo con menores de edad

Tal como aventuraba Evo en sus proclamas de ayer a la radio amiga Kawsachun Coca, esa denuncia no iba a ser la última. Guido Melgar, viceministro de Transparencia y quien lidera dentro del Gobierno las investigaciones contra Morales, ha anunciado hoy que se ha presentado una segunda denuncia por estupro contra el líder de la revolución indígena. Los hechos tuvieron lugar en 2015, cuando supuestamente el entonces presidente mantuvo relaciones con una menor de 15 años, que habría quedado embarazada y dado a luz al año siguiente.

"La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma", precisó Melgar.

Embed

El ex presidente, que se mantiene soltero, tiene dos hijos reconocidos de distintas madres. Sus relaciones amorosas ya fueron polémicas durante su mandato, incluso él mismo se quiso defender de las nuevas denuncias, en sus declaraciones a la radio Kawsachun Coca, aludiendo que en el pasado también le habían señalado por dejar embarazada a una mujer de 55 años.

Morales acusa al Gobierno interino de haber montado una caza de brujas contra los dirigentes del MAS. "Sólo en Cochabamba debe haber como 40 mandamientos de aprenhensión, ese es el temor que nos tienen", se defendió.

Los últimos ataques también han salpicado a su ex ministro Luis Arce, candidato presidencial de la revolución indígena, tras publicarse una fotografía con Morales y con Noemí N. "Yo no conocía ni conozco a la señorita. El MAS no tiene nada que ver en esto. Ahí se ve la intencionalidad política, para que nos salpique a nosotros", criticó Arce, quien se mantiene al frente de las encuestas para la primera vuelta de octubre, pero que perdería en el balotaje de noviembre ante el centrista Carlos Mesa, según los mismos sondeos.

La investigación por el caso Noemí ha impactado de lleno en la campaña. En sus declaraciones, la joven ha intentado proteger a Morales. "Es mi enamorado desde el 24 de mayo de 2020. Antes era mi amigo, pero teníamos un trato diferente con él", declaró la chica ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. La Policía obtuvo las fotografías de Noemí N con Evo Morales, que sostienen la acusación, de forma casual durante una intervención que nada tenía que ver con el asunto.

La joven, que estuvo el año pasado con Evo en México, explicó que lo hizo durante sus vacaciones. Pero el periódico El Deber también ha documentado otros viajes vacacionales, como en febrero a Usuhuaia, en Tierra de Fuego, a donde viajaron en asientos separados "para evitar que Evo llamara la atención viajando solo con una joven".

Evidencia de la relación

La relación sentimental de Morales salió a la luz el pasado mes de julio cuando vecinos de Cochabamba dieron aviso de un auto de la gobernación - reportado como robado- estaba cargando gasolina en la zona. De inmediato, las autoridades se hicieron presentes y detuvieron a quienes estaban al interior del vehículo, entre ellos Noemí M, y les incautaron celulares, vehículo y demás pertenencias.

"La policía hizo el vaciado del celular y encontró mensajes por WhatsApp, fotos, entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma'', mencionó Melgar, quien además informó que esta joven acompañaba a Evo en otras actividades y viajes, cuando él era mandatario y ella “aún menor de edad''.

"De ser cierta toda la información que se tiene documentada en videos, audios y mensajes, vamos a solicitar que se le imponga al señor Evo Morales Ayma la pena máxima'', añadió.

Según el código 309 del código penal boliviano, “Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años” de cárcel.

Actualmente, la joven y su familia se encuentran en Argentina, luego que huyeran de forma ilegal a ese país. Es por esto que las autoridades de Bolivia piden al gobierno albiceleste, para dar con el paradero de la joven, quien tiene un requerimiento de la Fiscalía por el robo del automóvil.