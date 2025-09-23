Acusado de intentar asesinar a Trump en 2024 es declarado culpable; puede recibir cadena perpetua

Un jurado de Estados Unidos declaró culpable este martes de todos los cargos al acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida.

Ryan Routh, de 59 años, fue condenado por intento de asesinato al entonces candidato presidencial republicano, agresión a un oficial federal y delitos por armas de fuego después de un juicio de 12 días.

Routh, que enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua , conocerá su sentencia el 18 de diciembre.

El intento de asesinato contra Trump ocurrió el 15 de septiembre de 2024 mientras jugaba golf en Palm Beach, dos meses después de que el republicano resultó herido en una oreja por un disparo durante un mitin de campaña en Pensilvania.

Tras la lectura del veredicto en un tribunal federal de Florida, Routh intentó clavarse un bolígrafo en el cuello, pero los guardias intervinieron para impedirlo, informaron medios estadounidenses.

Trump felicitó a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a funcionarios del Departamento de Justicia por asegurar la condena.

"Este fue un hombre malvado con una intención malvada, y ellos lo atraparon", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.

Bondi, entre tanto, dijo en un comunicado que este "intento de asesinato no solo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación".

Agregó que el veredicto de culpabilidad "ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se involucran en violencia política".

Nacido en Hawái, Routh fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo desde los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach donde Trump estaba jugando.

El agente abrió fuego. Routh huyó en un vehículo, pero fue arrestado poco después.

Las autoridades recuperaron en ese entonces un rifle estilo AK con mira telescópica y un cargador con munición adicional.

Durante el juicio, en el que Routh se representó a sí mismo, un testigo declaró que el acusado dejó una caja en su residencia que incluía una carta escrita a mano que decía: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

Routh tiene una obsesión con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, según informes, viajó a Kiev en un intento por unirse a grupos de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.

FUENTE: AFP