Acumulados de lluvia por encima de 100 mm en varias zonas del litoral y centro del país

El Inumet registra acumulados de lluvia por encima de los 100 mm en varias localidades del litoral y centro del país durante las últimas 24 horas, y el pronóstico es que seguirán las lluvias abundantes en las próximas horas.

De acuerdo al informe oficial, hasta las 7 de la mañana de este sábado se registró un acumulado de 142 mm en Paysandú, 126 en Artigas y 124 en Río Negro.

lluvia-máximos A estos registros puntuales se suman otros en más localidades de estos departamentos, también por encima de los 100 mm.

Toda la zona del litoral noroeste y centro tuvo acumulados de lluvia por encima de los 100 mm, y en buena parte de esta zona sigue lloviendo desde este sábado de mañana. Lluvia

Temas de la nota lluvia

litoral

Paysandú