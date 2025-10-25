RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME INUMET

Acumulados de lluvia por encima de 100 mm en varias zonas del litoral y centro del país

Los datos oficiales reportan más de 140 mm en Paysandú y más de 120 mm en Río Negro y Artigas. Son acumulados de las últimas 24 horas, y sigue lloviendo.

lluvia-campo-precipitaciones

El Inumet registra acumulados de lluvia por encima de los 100 mm en varias localidades del litoral y centro del país durante las últimas 24 horas, y el pronóstico es que seguirán las lluvias abundantes en las próximas horas.

De acuerdo al informe oficial, hasta las 7 de la mañana de este sábado se registró un acumulado de 142 mm en Paysandú, 126 en Artigas y 124 en Río Negro.

lluvia-máximos

A estos registros puntuales se suman otros en más localidades de estos departamentos, también por encima de los 100 mm.

advertencia amarilla para gran parte del pais por persistencia de lluvias abundantes
Advertencia amarilla para gran parte del país por persistencia de lluvias abundantes

Toda la zona del litoral noroeste y centro tuvo acumulados de lluvia por encima de los 100 mm, y en buena parte de esta zona sigue lloviendo desde este sábado de mañana.

Lluvia

