Rifles con miras telescópicas, armas adulteradas, drogas y dinero; todo lo que tenía delincuente condenado en Maldonado. Foto: Ministerio del Interior.

La Policía de Maldonado realizó varios allanamientos en las últimas horas y detuvo a un hombre de 27 años, sin antecedentes penales, que terminó siendo imputado y condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de producción de sustancias estupefacientes ( drogas ), un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y un delito de tenencia de armas de fuego adulteradas, informa el Ministerio del Interior.

La operación se llamó “Conexión letal” y se realizó con personal del Departamento de Hechos Complejos y el apoyo en los allanamientos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), el destacamento Sauce Portezuelo y funcionarios de la Intendencia de Maldonado.

En una casa de la zona de El Pejerrey hallaron tres invernáculos destinados a la producción de marihuana, y en total, en varios allanamientos, la Policía incautó: 3 rifles (Rossi calibre 22 con mira, Mossberg Patriot calibre 308 con mira telescópica, y otro calibre 22 largo con mira).

Además, dos pistolas 9 mm (Sarsilmaz, adulterada y Sigsauer p320 con puntero láser); y dos revólver (Taurus calibre 38 especial, S&W calibre 32 largo).

En cuanto a municiones, se hallaron 656 de calibre 38, 235 de 9 mm, 88 de calibre 32, y 457 calibre 22.

También encontraron vainas: 26 de calibre 308, 300 de calibre 22, 32 de calibre 38, 149 de calibre 9 mm, y 1 calibre 223.

Además: ropas tácticas, cámara GoPro, linternas, puntero láser, cuatro balanzas de precisión, y dinero: 561.955 pesos uruguayos y 2.436 dólares americanos.

La droga incautada: 299 plantas de marihuana, un ladrillo de marihuana, 6 bollones grandes con sustancia vegetal, dos bolsas de aproximadamente 50 gramos de sustancia blanca pura, 3 bolsas chicas de sustancia vegetal.