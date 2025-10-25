En el libro “¿Qué harías? Historias reales, decisiones difíciles”, el escritor Alejandro Borges nos invita a recorrer historias cotidianas para invitar al lector a reflexionar.
"¿Qué harías?", el libro de Alejandro Borges que surgió tras un infarto y a modo de agradecimiento
Alejandro Borges trabajó muchos años como periodista en Canal 10, pero un infarto le adelantó la jubilación. Para agradecer la atención médica escribió un cuento, que creció y se transformó en libro.
Alejandro Borges dedicó su vida al periodismo. Trabajó durante años en la redacción de Subrayado, en Canal 10.
Un día, un infarto lo sorprendió poco antes de cumplir sus 60 años, y esa situación lo llevó a adelantar la jubilación.
Estuvo internado en CTI y tras superar todo decidió agradecer a los médicos y enfermeros con un cuento en el que describía todo lo que vivió desde el infarto hasta el alta médica.
Ese cuento tuvo una repercusión que no esperaba, mensajes de aliento y reconocimiento que lo llevaron a querer escribir más y a contar nuevas historias.
Esas historias son reales, dice Borges, e invitan a la reflexión, sin ánimo o pretensiones de dar consejos ni soluciones.
