"¿Qué harías?", el libro de Alejandro Borges que surgió tras un infarto y a modo de agradecimiento

En el libro “¿Qué harías? Historias reales, decisiones difíciles”, el escritor Alejandro Borges nos invita a recorrer historias cotidianas para invitar al lector a reflexionar.

Alejandro Borges dedicó su vida al periodismo. Trabajó durante años en la redacción de Subrayado, en Canal 10 .

Un día, un infarto lo sorprendió poco antes de cumplir sus 60 años, y esa situación lo llevó a adelantar la jubilación.

Estuvo internado en CTI y tras superar todo decidió agradecer a los médicos y enfermeros con un cuento en el que describía todo lo que vivió desde el infarto hasta el alta médica.

Ese cuento tuvo una repercusión que no esperaba, mensajes de aliento y reconocimiento que lo llevaron a querer escribir más y a contar nuevas historias.

Esas historias son reales, dice Borges, e invitan a la reflexión, sin ánimo o pretensiones de dar consejos ni soluciones.