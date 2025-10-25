RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino

El cuerpo del hombre electrocutado fue hallado este sábado de mañana en la esquina de Tembeta e India Muerta, Paso Molino, al pie de un transformador de UTE.

Hombre hallado muerto al pie de un transformador de UTE. Foto: cedida a Subrayado.

La Policía halló este sábado de mañana el cuerpo de un hombre frente a un transformador de UTE, en la esquina de Tembeta e India muerta, zona de Paso Molino, cerca de avenida Agraciada.

Se presume que murió electrocutado al tocar cables de alta tensión, según información primaria de la Policía.

Días atrás falleció otra persona al intentar robar cables de un transformador de UTE en el barrio Las Torres, en Camino Civils y Costanera.

En ese caso UTE debió cortar la electricidad de varias manzanas a la redonda para poder bajar el cuerpo que había quedado sobre el transformador.

