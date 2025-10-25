Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino

La Policía halló este sábado de mañana el cuerpo de un hombre frente a un transformador de UTE, en la esquina de Tembeta e India muerta, zona de Paso Molino, cerca de avenida Agraciada.
Se presume que murió electrocutado al tocar cables de alta tensión, según información primaria de la Policía.
Días atrás falleció otra persona al intentar robar cables de un transformador de UTE en el barrio Las Torres, en Camino Civils y Costanera.
En ese caso UTE debió cortar la electricidad de varias manzanas a la redonda para poder bajar el cuerpo que había quedado sobre el transformador.
