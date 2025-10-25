El conductor perdió el dominio del auto, despistó y volcó, chocando luego contra una alcantarilla al costado de la ruta 1, en el kilómetro 16, en la zona de Accesos a Montevideo.
Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla
El conductor de un auto murió este sábado de tarde tras despistar en ruta 1 y chocar contra una alcantarilla al costado de la carretera.
Policía Caminera informó del accidente fatal este sábado de tarde, pasadas la hora 14.
El conductor fallecido era el único ocupante del auto, precisó Caminera, sin dar más información por el momento.
