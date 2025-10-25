RECIBÍ EL NEWSLETTER
Kilómetro 16 de ruta 1

Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla

El conductor de un auto murió este sábado de tarde tras despistar en ruta 1 y chocar contra una alcantarilla al costado de la carretera.

El auto accidentado al costado de la ruta 1. Murió su conductor. Foto: Policía Caminera.

El conductor perdió el dominio del auto, despistó y volcó, chocando luego contra una alcantarilla al costado de la ruta 1, en el kilómetro 16, en la zona de Accesos a Montevideo.

Policía Caminera informó del accidente fatal este sábado de tarde, pasadas la hora 14.

El conductor fallecido era el único ocupante del auto, precisó Caminera, sin dar más información por el momento.

