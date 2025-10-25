RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas

Ocurrió este sábado de tarde, en la joyería de Schroeder y Arocena. Los seis delincuentes llegaron en tres motos y concretaron otro robo piraña en pocos segundos.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.

Al lugar llegaron seis delincuentes en tres motos e ingresaron por la fuerza rompiendo puerta y vitrinas con marrones.

En pocos segundos y con mucha violencia robaron decenas de joyas, entre anillos, relojes, colgantes y más.

El edil de Salto al momento de ser detenido. Foto: compartida con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.
Seguí leyendo

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween

Según el informe policial primario, al que accedió Subrayado, no hubo personas lesionadas. El propietario radicó la denuncia y actuó personal de un móvil del PADO.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
MONTEVIDEO

Hallan electrocutado a un hombre frente a un transformador de UTE en Paso Molino
Kilómetro 16 de ruta 1

Conductor de un auto despistó en ruta 1 y murió tras volcar y chocar contra una alcantarilla
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Federación Uruguaya de la Salud

Actual secretario general de la FUS dijo que expulsión de Bermúdez es "medida ejemplarizante" y prevén denuncia formal

Te puede interesar

El edil de Salto al momento de ser detenido. Foto: compartida con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos. video
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.
MONTEVIDEO

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas
Domingo de elecciones legislativas claves en Argentina: Milei busca aumentar presencia en el Congreso video
EL CONGRESO RENUEVA PARTE DE SUS LEGISLADORES

Domingo de elecciones legislativas claves en Argentina: Milei busca aumentar presencia en el Congreso

Dejá tu comentario