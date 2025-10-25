Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas

Un nuevo robo piraña se registró este sábado de tarde, sobre la hora 15, en una joyería de Carrasco, ubicada en Schroeder y Arocena.
Al lugar llegaron seis delincuentes en tres motos e ingresaron por la fuerza rompiendo puerta y vitrinas con marrones.
En pocos segundos y con mucha violencia robaron decenas de joyas, entre anillos, relojes, colgantes y más.
Según el informe policial primario, al que accedió Subrayado, no hubo personas lesionadas. El propietario radicó la denuncia y actuó personal de un móvil del PADO.
