Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Orsi auguró que "las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años"

El presidente Orsi dijo que promoverá una rápida aprobación parlamentaria del acuerdo Mercosur-UE, y dijo que “habrá que trabajar para que sea un ganar ganar” entre los sectores de la economía uruguaya.

En una breve rueda de prensa tras arribar a la Base Aérea Nº1, dijo que a partir de ahora habrá “un análisis” detallado de cada parte del acuerdo y su impacto en las distintas áreas de la economía local, y auguró: “Me animo a decir que las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años para adelante por lo menos”.

Orsi también destacó “la señal alentadora” que el Mercosur y Europa ofrecen al mundo con este acuerdo: “el multilateralismo vive y goza de buena salud”, apuntó.

El mandatario señaló que Uruguay “debe buscar nuevos aliados o socios, ya sea en acuerdos bilaterales o multilaterales”, y en ese sentido destacó el viaje que hará a China a fin de mes con una importante delegación de empresarios.

Consultado sobre si promoverá una rápida aprobación del acuerdo por parte del Parlamento, Orsi dijo que “apurar el proceso legislativo es necesario”.

Dijo que estarán “expectantes del largo período” de aprobación en Europa, y agregó: “nosotros tenemos que hacer nuestra parte”.

