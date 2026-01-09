Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea se firma el 17 de enero en Asunción, informó canciller paraguayo

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firma el próximo sábado 17 de enero, en Paraguay , informó este viernes el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, país que lleva la presidencia protémpore del bloque.

En conferencia, Lezcano resaltó que se trata de "uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta", que "se basa en capítulo comercial, político y de cooperación", por estar "vinculando a dos espacios preponderantes".

"Este acuerdo marca las pautas de un entendimiento entre dos regiones que luego de más de 25 años de negociaciones podemos alcanzar a través de un esfuerzo de múltiples personas que han negociado para finalmente poder suscribir este documento", resaltó e indicó que tiene un "trato especializado para un país sin litoral marítimo", en referencia a Paraguay.

"Tenemos la seguridad plena de que vamos a trabajar en el acceso a uno de los mercados más sofisticados del mundo que nos va a ayudar al mismo tiempo a fortalecer nuestras instituciones", dijo sobre los efectos en uno de los países miembros del bloque del Mercosur.

Al ser consultado sobre las medidas de salvaguarda que tiene la Unión Europea por los reclamos en sus países, sostuvo que no forman parte del acuerdo. "El instrumento tiene herramientas para solución de diferencias en caso de que esas cláusulas se apliquen", aclaró.

Luego de que se firme el acuerdo en Paraguay, con hora y lugar a definir, deberá ser aprobado por los parlamentos de los distintos países del Mercosur y por el de la Unión Europea para entrar en vigencia.

"Un acuerdo equilibrado, donde la satisfacción de las dos partes ha sido una realidad a lo largo de las negociaciones. Hemos obtenido un acuerdo equilibrado que contempla los principales y prioritarios intereses de cada uno de los países. En todo hemos preservado los altos intereses nacionales", remarcó.