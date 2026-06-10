Actuó de doble de Marcelo Bielsa en spot de la AUF y cuenta cómo llegó al papel del DT andando en bici

Hace poco más de una semana la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) anunció con una pieza audiovisual la integración de la Selección de Uruguay de cara al Mundial que empieza este jueves.

Además de la participación de distintos artistas, el DT Marcelo Bielsa fue parte de la grabación pero con un detalle: él grabó el cierre del video, pero las escenas donde se lo veía recorriendo un pueblo en bicicleta fueron hechas por un doble.

Se trata de Gustavo Figueroa, que tiene 60 años, vive en Puntas de Manga, trabajó en la construcción y hace 4 años es actor.

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Figueroa llegó al casting tras ver un anuncio por internet. “Presenté fotos, presenté un video y a la media hora me llamaron que quedaba, porque era idéntico, y se grabó todo en Cerrillo”.

“Te encarnás en él”, dijo sobre representar al entrenador de la Selección. “Un día antes busqué por internet las fotos de él, los ademanes, y me dijeron que hasta camino como él”, contó.

Después de quedar, fue el rodaje con tomas en Cerrillos y Aguas Corrientes. “Estuvimos todo el día grabando en la bicicleta”, sostuvo sobre ese momento.

A Bielsa no lo vio. “Fui, hice mi parte como doble, pero no sé si él estuvo”, indicó.

En alguna ocasión lo han confundido con Bielsa.