Más del 60 % de embarazos en niñas menores a 14 años fueron por abuso sexual; la estrategia del MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó un informe que da cuenta de los casos de embarazo en niñas de entre 11 y 14 años, usuarias de ASSE en todo el país. Más de la mitad de los 190 casos registrados entre 2021 y 2024 fueron producto de abuso sexual.

“Más del 60% de estos embarazos provienen de situaciones de abuso, con progenitores de edades muy diversas, desde pares hasta personas de más de 70 años. Con un 20% de esos progenitores conviviendo con las niñas. Eso nos habla de una naturalización y una exposición crónica a las situaciones de violencia”, explicó Mónica Gorgoroso, referente del Área de Salud Sexual y Reproductiva de ASSE.

Son casos que se dan en todo el país, pero en Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano “superan el promedio nacional de embarazos adolescentes”, dijo la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, e informó que en 2024 hubo 2.390 nacimientos de madres adolescentes.

A partir de estos datos se desarrolló una estrategia que pretende eliminar el embarazo infantil y a la vez prevenirlo en la población adolescente. La ministra señaló que mediante un decreto se instará a que los privados notifiquen a la cartera cuando hay casos de embarazo infantil en sus centros de salud. POLITICAS EMBARAZO

