MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PRESENTÓ CIFRAS

Más del 60 % de embarazos en niñas menores a 14 años fueron por abuso sexual; la estrategia del MSP

Son casos que se dan en todo el país, pero en Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano “superan el promedio nacional de embarazos adolescentes”, sostuvo Lustemberg.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó un informe que da cuenta de los casos de embarazo en niñas de entre 11 y 14 años, usuarias de ASSE en todo el país. Más de la mitad de los 190 casos registrados entre 2021 y 2024 fueron producto de abuso sexual.

“Más del 60% de estos embarazos provienen de situaciones de abuso, con progenitores de edades muy diversas, desde pares hasta personas de más de 70 años. Con un 20% de esos progenitores conviviendo con las niñas. Eso nos habla de una naturalización y una exposición crónica a las situaciones de violencia”, explicó Mónica Gorgoroso, referente del Área de Salud Sexual y Reproductiva de ASSE.

Son casos que se dan en todo el país, pero en Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano “superan el promedio nacional de embarazos adolescentes”, dijo la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, e informó que en 2024 hubo 2.390 nacimientos de madres adolescentes.

A partir de estos datos se desarrolló una estrategia que pretende eliminar el embarazo infantil y a la vez prevenirlo en la población adolescente. La ministra señaló que mediante un decreto se instará a que los privados notifiquen a la cartera cuando hay casos de embarazo infantil en sus centros de salud.

