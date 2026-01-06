Bajo el lema “Uruguay, su mar y sus territorios libres de petroleras” se realizó una cadena humana en playas de Rocha, en protesta por la búsqueda de hidrocarburos.
Activistas se movilizaron en playas de Rocha contra la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo
El objetivo era "visibilizar la oposición a estos proyectos de prospección sísmica en nuestro santuario marino y en toda la plataforma marina uruguaya".
"Organizamos una intervención en toda la costa, donde convocamos más de 30 puntos en las playas, para visibilizar la oposición a estos proyectos de prospección sísmica en nuestro santuario marino y en toda la plataforma marina uruguaya", explicó Beatriz Moreira, una de las representantes de Mar libre de petroleras.
"Los balnearios están llenos, entonces es una forma de visibilizar toda la oposición popular a estos contratos que se firmaron", dijo.
El 15 de diciembre fueron entregadas 22 mil firmas contra la búsqueda de hidrocarburos.
