RECIBÍ EL NEWSLETTER

Activistas se movilizaron en playas de Rocha contra la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo

El objetivo era "visibilizar la oposición a estos proyectos de prospección sísmica en nuestro santuario marino y en toda la plataforma marina uruguaya".

movilizacion-rocha-mares-libres-de-petrloeo

Bajo el lema “Uruguay, su mar y sus territorios libres de petroleras” se realizó una cadena humana en playas de Rocha, en protesta por la búsqueda de hidrocarburos.

"Organizamos una intervención en toda la costa, donde convocamos más de 30 puntos en las playas, para visibilizar la oposición a estos proyectos de prospección sísmica en nuestro santuario marino y en toda la plataforma marina uruguaya", explicó Beatriz Moreira, una de las representantes de Mar libre de petroleras.

"Los balnearios están llenos, entonces es una forma de visibilizar toda la oposición popular a estos contratos que se firmaron", dijo.

cachorros de lobos marinos estan apareciendo en playas de rocha y maldonado tras sudestada
Seguí leyendo

Cachorros de lobos marinos están apareciendo en playas de Rocha y Maldonado tras sudestada

El 15 de diciembre fueron entregadas 22 mil firmas contra la búsqueda de hidrocarburos.

Temas de la nota

Lo más visto

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
DÍA DE REYES

Leonardo Herou planteó "repensar" la Vía Blanca de 8 de Octubre para que se haga con menos impacto de residuos
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Foco Uy video
FIESTA DEL TURF URUGUAYO

Native Extreme es el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez en Maroñas
Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"

Dejá tu comentario