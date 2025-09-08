La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay presentó este lunes los resultados de la encuesta de actividad del sector con datos del segundo trimestre 2025 (abril, mayo y junio).
Actividad de comercios y servicios creció en el segundo trimestre de 2025 y acumula seis trimestres positivos
Este lunes se presentó la encuesta de actividad del sector Comercios y Servicios con datos del segundo trimestre de 2025. Huno un crecimiento interanual de 2,2%.
El informe muestra que la actividad del sector tuvo un crecimiento interanual de 2,2%, acumulando seis trimestres consecutivos “en terreno positivo”, dice el documento presentado, aunque destaca “señales de desaceleración respecto a períodos anteriores”.
Resumen de los resultados de la encuesta de actividad:
• En Montevideo el comercio creció 2,4%, mientras que en el interior el incremento fue de apenas 1,1%.
• Rubros como supermercados, hoteles e inmobiliarias mostraron crecimientos relevantes, mientras que otros, como minimercados, restaurantes y cuidado personal, registraron caídas.
• Las micro y pequeñas empresas fueron las más afectadas, mientras que medianas y grandes sostuvieron un crecimiento moderado.
• 7 de cada 10 empresas relevadas reportaron caída o estancamiento en sus ventas reales frente al mismo trimestre de 2024.
La encuesta fue realizada a partir de las respuestas de 254 empresas, que emplean a 13.762 personas en 506 locales distribuidos en todo el país.
Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio y Servicios, explicó la situación del sector:
