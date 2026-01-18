RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ataque a tiros

Acribillaron una camioneta en Plácido Ellauri: quedó con 12 impactos de bala

El dueño del vehículo dijo que desconoce los motivos del ataque y afirmó que no tiene problemas con nadie.

Ataque a tiros contra camioneta en Plácido Ellauri.

Foto: Subrayado. Ataque a tiros contra camioneta en Plácido Ellauri.

Foto: Subrayado. Ataque a tiros contra camioneta en Plácido Ellauri.

Una camioneta Fiat fue atacada a tiros en la tarde de este domingo en el barrio Plácido Ellauri, en Montevideo. El vehículo se encontraba estacionado en Enrique Castro, entre Leandro Gómez y Pedro Bazán. Se pueden observar en él, 12 impactos de bala.

A diez metros, la Policía halló una docena de casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

No hubo personas heridas. El dueño de la camioneta dijo a la Policía que se acostó a sestear y que escuchó los disparos. Al salir, vio que le habían baleado la camioneta.

Captura de video cedido a Subrayado. Disturbios tras una pintada en la calle, en un cumpleaños de 15, termina en disturbios. 
Seguí leyendo

Dos condenados por el enfrentamiento que terminó en el asesinato de un adolescente en Paysandú; buscan al homicida

El hombre afirmó que no tiene problemas con nadie y que desconoce el motivo.

La Policía había acudido al lugar luego de la detección de los disparos que hizo el sistema especializado Shotspotter.

La Policía Científica trabajó en la escena en busca de evidencia. Principalmente, en los casquillos, que serán claves para avanzar en la investigación.

En tanto, otros investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Juzgado de Ciudad de la Costa, Canelones.
canelones

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
Foto: Subrayado. Ataque a tiros contra camioneta en Plácido Ellauri. video
Ataque a tiros

Acribillaron una camioneta en Plácido Ellauri: quedó con 12 impactos de bala
Foto: captura de video.
sur de españa

Al menos diez muertos y 25 heridos graves tras choque entre dos trenes en España

Dejá tu comentario