Acribillaron una camioneta en Plácido Ellauri: quedó con 12 impactos de bala

Ataque a tiros contra camioneta en Plácido Ellauri.

Una camioneta Fiat fue atacada a tiros en la tarde de este domingo en el barrio Plácido Ellauri , en Montevideo. El vehículo se encontraba estacionado en Enrique Castro, entre Leandro Gómez y Pedro Bazán. Se pueden observar en él, 12 impactos de bala.

A diez metros, la Policía halló una docena de casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

No hubo personas heridas. El dueño de la camioneta dijo a la Policía que se acostó a sestear y que escuchó los disparos. Al salir, vio que le habían baleado la camioneta.

El hombre afirmó que no tiene problemas con nadie y que desconoce el motivo.

La Policía había acudido al lugar luego de la detección de los disparos que hizo el sistema especializado Shotspotter.

La Policía Científica trabajó en la escena en busca de evidencia. Principalmente, en los casquillos, que serán claves para avanzar en la investigación.

En tanto, otros investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona.