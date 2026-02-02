"Acoso laboral" y "presupuesto adverso", las prioridades de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia Doris Morales.

Doris Morales asumió este lunes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el año 2026. El cargo ya lo había ocupado en 2023, ya que es rotativo entre los ministros que integran el máximo órgano judicial del país.

En un discurso ante la vicepresidenta de la República (y presidenta en ejercicio durante el viaje oficial de Orsi a China), Morales advirtió que el Poder Judicial tiene “un presupuesto adverso”, y recordó que esto se repite hace varios períodos de gobierno.

En rueda de prensa, Morales dijo que solo recibieron el 6% del presupuesto solicitado al Parlamento, y dijo que trabajar en esas condiciones será una de sus prioridades.

“No es la primera vez que recibimos un presupuesto adverso, más bien que ha sido casi siempre. Pero vamos a cumplir con nuestro deber”, expresó.

La otra prioridad, dijo Morales, es atender la situación de “acoso laboral”, un tema que “ha golpeado fuerte en el Poder Judicial períodos anteriores”.

El saliente presidente de la Corte, John Pérez, también habló de las carencias presupuestales en su discurso: