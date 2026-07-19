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"Acompañar a estos jugadores es un honor", dice el entrenador Luis de la Fuente al consagrarse campeón

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo, fieles a una idea y dando forma a esa idea", dijo el entrenador español.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

El entrenador Luis de la Fuente, que condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada a Argentina (1-0) y repetía en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y "honor" que suponía dirigir a ese grupo de jugadores.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que han ido creciendo, fieles a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.

"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.

Foto: AFP.
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Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente ve "justo" el resultado.

"Ha pasado lo que tenía que pasar. Lo justo hoy era que ganara España", estimó.

"El partido tenía que haberse decantado antes. Las grandes intervenciones del Dibu (Martínez, arquero de Argentina) impidieron que nos pusiéramos antes por delante. Incluso con un jugador más nos costó, es una final del Mundial. Al final hemos pasado cuatro o cinco minutos muy agobiados", reconoció.

FUENTE: AFP.

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