RECIBÍ EL NEWSLETTER
Crimen en piedras blancas

Aclaran uno de los dos homicidios cometidos en la noche del 20 de mayo: asesino irá a la cárcel por seis años y medio

El crimen ocurrió en Sixtina y Timoteo Viti, en Piedras Blancas. El homicida tenía un antecedente penal por intento de rapiña agravada.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Justicia condenó en las últimas horas a un delincuente de 36 años por el homicidio de un hombre de 39, cometido en la noche del 20 de mayo en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.

El crimen ocurrió en Sixtina y Timoteo Vitti. La víctima fue trasladada herida de bala a una policlínica, pero murió poco después. El fallecido también tenía antecedentes penales.

El autor fue detenido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Tras ser llevado ante la Justicia, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por homicidio, porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos y porte de arma de fuego como reincidente, según la sentencia a la que accedió Subrayado.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Punta de Rieles, donde trabajó la Policía.
Seguí leyendo

Mataron a tiros a un hombre en Villa Española: sistema policial detectó varios disparos en ráfaga

Con esta condena quedó aclarado uno de los dos homicidios registrados esa noche en Montevideo.

El otro caso ocurrió en una vivienda de Gustavo Volpe y Senda 23, en Casavalle. La víctima, un hombre, fue encontrado en su cama con un cuchillo incrustado en el cuello. El hijo de su pareja fue quien lo halló y avisó a la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.  video
En punta de rieles

Un policía vio un intento de rapiña, persiguió al delincuente, luchó con él y terminó baleado
Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Punta de Rieles, donde trabajó la Policía.
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre en Villa Española: sistema policial detectó varios disparos en ráfaga
Foto: Subrayado. video
En josé pedro varela

"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño

Dejá tu comentario