Aclaran uno de los dos homicidios cometidos en la noche del 20 de mayo: asesino irá a la cárcel por seis años y medio

La Justicia condenó en las últimas horas a un delincuente de 36 años por el homicidio de un hombre de 39, cometido en la noche del 20 de mayo en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.

El crimen ocurrió en Sixtina y Timoteo Vitti. La víctima fue trasladada herida de bala a una policlínica, pero murió poco después. El fallecido también tenía antecedentes penales.

El autor fue detenido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Tras ser llevado ante la Justicia, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por homicidio, porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos y porte de arma de fuego como reincidente, según la sentencia a la que accedió Subrayado.

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Con esta condena quedó aclarado uno de los dos homicidios registrados esa noche en Montevideo.

El otro caso ocurrió en una vivienda de Gustavo Volpe y Senda 23, en Casavalle. La víctima, un hombre, fue encontrado en su cama con un cuchillo incrustado en el cuello. El hijo de su pareja fue quien lo halló y avisó a la Policía.