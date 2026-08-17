Ancap "trabaja para asegurar el normal abastecimiento de combustibles a toda la población" ante paro del sindicato

Ancap informó este lunes que "trabaja para asegurar el normal abastecimiento de combustibles a toda la población" ante las medidas de paro del sindicato de trabajadores (Fancap) que generan "distorsiones" en la operativa de la planta de La Tablada.

El gremio realizó un paro de 5:30 a 9:30 de la mañana y prevé repetir la medida de 18 a 22 horas, indicó el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri. Los paros se enmarcan en el conflicto que mantiene el sindicato con la empresa estatal desde hace tres meses, dijo.

Sprovieri aseguró que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ancap "fue con cero voluntad de acordar" y "no fue con buena fe para negociar". Sostuvo que la actitud de la empresa llevó a los trabajadores a tomar las medidas de paro de este lunes.

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El miércoles hay una nueva instancia de negociación en el MTSS. El sindicato reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo y asegura que la discusión salarial quedará para el próximo año.

Sprovieri descartó que las medidas de este lunes tengan afectación en las estaciones de servicio, no así la carga del gas propano que se utiliza en las industrias. "No hay personal para cargar todo el horario que se necesita", indicó.

Esta mañana, Subrayado recorrió estaciones de servicio del Centro y Cordón y constató que había abastecimiento de combustibles.