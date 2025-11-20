Accidente laboral en FNC: trabajador quedó con un brazo atrapado en una máquina trituradora

Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Un joven de 25 años sufrió un accidente laboral a las ocho de la mañana de este jueves en el centro logístico de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), ubicado en los caminos La Petisa y Tomkinson, zona de Paso de la Arena en Montevideo.

Un brazo de la víctima quedó atrapado en una máquina trituradora, informó Bomberos, cuyo personal fue al lugar para hacer el rescate. Con una máquina hidráulica, una amoladora y desarmando pieza por pieza de la máquina, se pudo liberar el brazo.

El joven fue asistido por médicos en el lugar y trasladado en una ambulancia al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) donde ahora se encuentra internado. Bomberos no informó sobre su estado de salud.

En la escena también trabajó la Policía Científica y el caso fue derivado a la Fiscalía para su investigación.

Temas de la nota accidente laboral

FNC