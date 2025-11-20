Un joven de 25 años sufrió un accidente laboral a las ocho de la mañana de este jueves en el centro logístico de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), ubicado en los caminos La Petisa y Tomkinson, zona de Paso de la Arena en Montevideo.
Accidente laboral en FNC: trabajador quedó con un brazo atrapado en una máquina trituradora
El accidente laboral ocurrió en el centro logístico de Fábricas Nacionales de Cerveza, adonde concurrió Bomberos y la Policía para rescatar al trabajador.
Un brazo de la víctima quedó atrapado en una máquina trituradora, informó Bomberos, cuyo personal fue al lugar para hacer el rescate. Con una máquina hidráulica, una amoladora y desarmando pieza por pieza de la máquina, se pudo liberar el brazo.
El joven fue asistido por médicos en el lugar y trasladado en una ambulancia al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) donde ahora se encuentra internado. Bomberos no informó sobre su estado de salud.
Seguí leyendo
Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
En la escena también trabajó la Policía Científica y el caso fue derivado a la Fiscalía para su investigación.
Temas de la nota
Lo más visto
investigación
Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
EN ENERO, MONTAÑA RUSA
El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
EN LAVALLEJA
Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
MATERIAL PARTICULADO
MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL
Dejá tu comentario