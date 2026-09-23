Un hombre de 62 años murió este martes por la tarde luego de que un árbol cayera sobre él mientras cortaba leña en un predio ubicado en Camino de la Costa, kilómetro 26 de ruta 1, en el departamento de San José.
Accidente laboral fatal: a un hombre de 62 años le cayó un árbol encima en San José
El hombre se encontraba cortando leña junto a un compañero cuando uno de los árboles cayó sobre él. Murió en el lugar.
La Policía fue alertada por una persona inconsciente y, al llegar al lugar, encontró a la víctima debajo del árbol. El hombre murió en el lugar.
Un compañero de la víctima dijo a los policías que ambos se encontraban cortando leña cuando uno de los árboles cayó sobre el hombre.
Seguí leyendo
Homicidio en Mercedes: un hombre fue encontrado baleado dentro de una casa deshabitada
Al lugar concurrió Policía Científica, que hizo el relevamiento correspondiente. Y la investigación de lo ocurrido está en manos de la Fiscalía.
Temas de la nota
Lo más visto
En paso molino
Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA
Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
IMPUESTOS
DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA
Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo
en maldonado
Dejá tu comentario