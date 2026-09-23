Accidente laboral fatal: a un hombre de 62 años le cayó un árbol encima en San José

Foto: Envato. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 62 años murió este martes por la tarde luego de que un árbol cayera sobre él mientras cortaba leña en un predio ubicado en Camino de la Costa, kilómetro 26 de ruta 1, en el departamento de San José.

La Policía fue alertada por una persona inconsciente y, al llegar al lugar, encontró a la víctima debajo del árbol. El hombre murió en el lugar.

Un compañero de la víctima dijo a los policías que ambos se encontraban cortando leña cuando uno de los árboles cayó sobre el hombre.

Al lugar concurrió Policía Científica, que hizo el relevamiento correspondiente. Y la investigación de lo ocurrido está en manos de la Fiscalía.