RECIBÍ EL NEWSLETTER
cortaba leña

Accidente laboral fatal: a un hombre de 62 años le cayó un árbol encima en San José

El hombre se encontraba cortando leña junto a un compañero cuando uno de los árboles cayó sobre él. Murió en el lugar.

Foto: Envato. Imagen ilustrativa.

Foto: Envato. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 62 años murió este martes por la tarde luego de que un árbol cayera sobre él mientras cortaba leña en un predio ubicado en Camino de la Costa, kilómetro 26 de ruta 1, en el departamento de San José.

La Policía fue alertada por una persona inconsciente y, al llegar al lugar, encontró a la víctima debajo del árbol. El hombre murió en el lugar.

Un compañero de la víctima dijo a los policías que ambos se encontraban cortando leña cuando uno de los árboles cayó sobre el hombre.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Homicidio en Mercedes: un hombre fue encontrado baleado dentro de una casa deshabitada

Al lugar concurrió Policía Científica, que hizo el relevamiento correspondiente. Y la investigación de lo ocurrido está en manos de la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo
en maldonado

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

Te puede interesar

Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte. video
arresto en malvín norte

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana. video
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
Accidente en Tapes y Jujuy.  video
JUJUY Y TAPES

Tres personas lesionadas en accidente de tránsito con vuelco en Bella Vista

Dejá tu comentario