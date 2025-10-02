Un adolescente hirió con un cuchillo a dos menores en el hogar mixto de INAU en Trinidad

El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) investiga un ataque con arma blanca que se dio en el hogar mixto de Trinidad, en Flores.

Un adolescente de 17 años hirió a dos menores. Una de las víctimas debió ser trasladada al Hospital Pereira Rossell, pero ambas ya fueron dadas de alta.

La directora departamental de INAU en Flores, Antonia Silva, indicó que el hecho comenzó con un episodio de violencia consecuencia de una discusión entre los adolescentes. La jerarca aseguró la agresión ocurrió de forma rápida y fue imposible prevenirla, porque el adolescente tenía el arma oculta en el calzado.

Silva sostuvo que se tomaron medidas no privativas de libertad con respecto al agresor, como tareas comunitarias y cuatro meses de arresto domiciliario en el hogar del departamento del que provino, por ser víctima de vulneración y acoso . Las adolescentes agredidas recibieron atención médica y su evolución se dio en forma favorable.

La madre de una de las adolescentes heridas habló con Subrayado y dio detalles de las lesiones sufridas por su hija en un pulmón. La menor se recupera.

Aseguró que, como madre, no pudo hacer la denuncia porque el caso ya estaba en la órbita de la Fiscalía. "Mi hija, por poco, no fue entregada en un cajón", afirmó y reclamó poder hacerse cargo de la menor.