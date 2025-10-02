RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR RAPIÑA

A prisión preventiva el delincuente de 24 años por el homicidio del barbero frente a la Fortaleza del Cerro

El barbero de 27 años fue asesinado tras un intento de rapiña el 22 de setiembre, en el Cerro de Montevideo. Este jueves fue detenido el principal sospechoso.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Imputaron al joven de 24 años detenido por el homicidio barbero de 27 años tras una rapiña frente a la Fortaleza del Cerro de Montevideo que ocurrió el 22 de setiembre.

La imputación es con 90 días de prisión preventiva, mientras avanza la investigación, por un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de porte de armas de fuego.

El joven de 24 años fue detenido este jueves de mañana en el Cerro de Montevideo. Fuentes de la investigación informaron a Subrayado que el arrestado, que tiene antecedentes penales, fue capturado por policías del Departamento de Homicidios.

vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entrego y confeso a la policia ser el autor del homicidio
Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio

Ese lunes 22 de setiembre, la víctima estaba con un amigo en uno de los bancos próximos a las letras de Montevideo cuando fue abordada por un delincuente que intentó rapiñarlos. Según la información policial, el barbero forcejeó con el asaltante. Ambas víctimas habían llegado en un Volkswagen Vento que quedó en el lugar.

El joven herido fue trasladado de urgencia al hospital del Cerro, pero murió poco después en la Emergencia. Su amigo resultó ileso, mientras que el delincuente escapó.

En la escena quedaron prendas de vestir, championes, el arma homicida y el vehículo, elementos que fueron periciados por Policía Científica.

