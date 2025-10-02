Denuncian que hombre incumple medidas cautelares hacia su expareja a pesar de tener tobillera por violencia doméstica

Denuncian que un hombre violó las medidas cautelares que le fueron impuestas por violencia de género hacia su pareja. De acuerdo a lo denunciado, la amenazó por medios electrónicos -cuando estaba dentro de las prohibiciones impuestas- y luego golpeó a la madre de la víctima, que quiso defenderla en la vía pública.

El hombre fue condenado en diciembre, en un proceso abreviado, por un delito de violencia doméstica especialmente agravada y reiterados delitos de desacato. La condena incluye la utilización de la tobillera por diez meses, una medida que está por caducar y la víctima teme por su vida.

Fabiana es la madre de la joven y habló con Subrayado sobre los hechos que ocurrieron antes y después de la denuncia por violencia hacia su expareja.

"Esto nace desde que mi hija se arregla con el papá de la bebé, de mi nieta, en el 2023. Mi hija quedó embarazada. Él quería que se tapara, que no mostrara la barriga y que los padres no se enteraran", relató Fabiana.

"De ahí empezó todo el acoso, la hostigación. La primera amenaza fue 'tengo una 38 para vos guardadita'. Creo que eran dos meses de embarazo que tenía. A raíz de todas estas amenazas, mi hija empezó a quedar internada", agregó Fabiana.

Contó que en el Juzgado de Familia de Atlántida le ordenaron alejamiento con medidas cautelares por 180 días, pero las incumplió a través de mensajes. Por esto, lo condenaron con uso de tobillera electrónica por diez meses.

"De ahí en más, siguió, siguió, no le importa nada. Le dijo que iba a lastimar a mi nieta, que la va a matar. De ahí en más empezamos a hacer denuncias, él contestaba, nosotros contestábamos y así estábamos", afirmó la mujer y entonces contó que estando con tobillera y prohibición de acercamiento por 500 metros, se acercó a 30 metros.

"Estábamos en un puesto, mi hija estaba trabajando, empezó a zonar el dispositivo, me doy vuelta y lo teníamos atrás. No venía ni la Policía ni los de Dimoe. Salí al cruce con él para que no se le viniera a mi hija, porque él no se fue", sostuvo. Aseguró que no apareció la Policía "hasta los tres cuartos de hora".

"Mi hija apretó el botón de pánico, se pusieron a hablar con mi hija, pero no venía nadie. Él muchas veces se acercó así", afirmó.

En un documento al que accedió Subrayado, figura que la mujer recibió golpes de puño que le causaron varias lesiones.

También cuestionó el accionar de la Justicia. "Tenemos miedo, parecemos las delincuentes nosotros, y él es el que no hace nada, anda dando vueltas por todos lados. Yo le pido a la Justicia que tome cartas en el asunto. Que por favor, que hagan algo, porque mi hija tiene 18 años y mi nieta tiene 10 meses", reclamó.

Lo que piden es que vaya a prisión, y aseguró que el hombre amenazó con cometer femicidio e infanticidio.

"Mi hija prácticamente no sale a la calle", dijo.