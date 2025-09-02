Accidente laboral en el Centro: obrero con heridas tras caer en un edificio en construcción

Los obreros afirmaron que el hombre tenía colocado el arnés.

Un nuevo accidente laboral ocurrió cerca del mediodía de este martes en un edificio en construcción en Canelones esquina Zelmar Michelini, Centro de Montevideo.

Según información policial a la que accedió Subrayado, un obrero de 56 años se encontraba sobre un techo de chapa en el 10° piso; al ceder, cayó al suelo de esa misma planta.

El hombre sufrió algunos golpes y tuvo que ser rescatado por Bomberos. Pero se encuentra fuera de peligro. Fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Información recogida en el lugar da cuenta que el obrero tenía colocado el arnés de seguridad. En el lugar trabajaron bomberos y policías de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo de Zona I.

Tras descartar complicaciones de salud del obrero, los otros trabajadores siguieron adelante con su tarea en esa obra del edificio, que tiene 10 pisos de altura.

El anterior accidente laboral ocurrido en Uruguay fue fatal: en Tacuarembó un hombre que operaba una retroexcavadora cayó al río Negro dentro de la máquina y murió. Su cuerpo fue encontrado este martes a una profundidad de 8 metros.